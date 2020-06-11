Южноуральскому правительству предоставлены дополнительные финансовые полномочия

Правительству Челябинской области предоставлены дополнительные полномочия в сфере финансов.

Соответствующие решения приняли сегодня, 11 июня, депутаты Законодательного собрания региона.

Как уточнили в минфине, парламентарии одобрили законодательные изменения, позволяющие правительству области оперативно кредитоваться и самостоятельно увеличивать фонд сбалансированности местных бюджетов.

По словам министра финансов Андрея Пшеницына, корректировка закона об областном бюджете продиктована последними изменениями федерального бюджетного законодательства и необходима для реализации мер, направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Как уточнили в минфине, законопроектом предусмотрено исключение из закона о бюджете программы областных государственных внутренних заимствований и программы областных госгарантий на 2020 год.

Для оперативного реагирования программа областных заимствований в 2020 году будет утверждаться правительством региона, а не в рамках закона о бюджете. «Это повысит оперативность привлечения займов в случае снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета в сложившейся экономической ситуации», – объяснил глава регионального минфина.

Кроме того, согласно внесенным изменениям, региональному правительству предоставлено право самостоятельно увеличивать фонд сбалансированности местных бюджетов счет перераспределения бюджетных ассигнований, чтобы в случае необходимости оперативно помочь территориям.