20 человек самостоятельно эвакуировались из горящего элитного дома в Челябинске

Сегодня, седьмого июля, в элитной многоэтажке, расположенной по улице Энгельса, 44 «Г». Произошел пожар.

«Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 04:30. На момент прибытия пожарных расчетов горели вещи в двухкомнатной квартире на площади четырех квадратных метров. Квартира расположена на пятом этаже. Хозяин эвакуировался самостоятельно», - рассказали в МЧС по Челябинской области.

Также в ведомстве добавили, что еще 20 жильцов дома эвакуировались самостоятельно.

Предварительная причина возгорания – неисправность электрооборудования. Точная причина устанавливается.