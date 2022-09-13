Администрация Челябинска заплатила почти полмиллиона за травму подростка на обледенелой дороге

После вмешательства прокуратуры Металлургического района Челябинска администрация города выплатила 450 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда 15-летней девочке. Она поскользнулась на дороге, которая не была обработана противогололедными материалами, и получила серьезные травмы.

В феврале 2021 года 15-летняя жительница Челябинска при переходе дороги вблизи здания одной из гимназий поскользнулась и упала на проезжую часть.

В результате падения девочка получила травму в виде закрытого перелома голени со смещением, перенесла несколько операций, в настоящее время устанавливается инвалидность. Причиной падения ребенка явилось ненадлежащее исполнение обязанностей по обработке улицы противогололедными материалами.

«Прокурор в интересах несовершеннолетней обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации Челябинска компенсации морального вреда в связи с полученной травмой. Исковые требования прокурора удовлетворены, принято решение о взыскании в пользу законного представителя несовершеннолетней 450 тысяч рублей», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Администрацией Челябинска решение суда исполнено, законным представителем несовершеннолетней получена указанная выплата.