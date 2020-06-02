Адвокатов-посредниц из дела экс-следователя Козлова не будут судить заново

Прокуратура не смогла добиться возобновления уголовного дела и уголовного преследования в отношении адвокатов Аллы Брагиной и Елены Пешковой, которые обвинялись в передаче взятки старшему следователю второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области Александру Козлову.

Сегодня, второго июня, Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении адвокатов Аллы Брагиной и Елены Пешковой, обвиняемых в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Суд апелляционной инстанции оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 20 марта 2020 года, которым уголовное дело и уголовное преследование в отношении них было прекращено.

Прокурор настаивал на отмене постановления районного суда и направлении уголовного дела на новое судебное разбирательство.

«Судом установлено, что обвиняемые добровольно сообщили о совершенных взаимосвязанных преступлениях, активно способствовали их раскрытию, расследованию и пресечению, а именно: обратились с явкой с повинной, дали подробные пояснения и показания в отношении взяткополучателя, добровольно согласились на передачу денежных средств под контролем сотрудников правоохранительных органов и участвовали в оперативно-розыскных мероприятиях», - сообщила официальный представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», согласно материалам уголовного дела, в ходе судебного следствия было установлено, Брагина и Пешкова, обладающие статусом адвокатов (с 2003 года), выступили посредниками при передаче взятки в размере трех миллионов рублей от представителей ООО «ЛАНИТ-Урал» Кондакова и Боева старшему следователю второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области Александру Козлову - за вынесение им процессуальных решений о прекращении уголовного преследования.

Денежные средства, предназначенные Козлову в качестве взятки, Кондаков и Боев передали седьмого июля прошлого года под видом оплаты соглашений по оказанию юридических услуг, заключенных ими с адвокатом Брагиной. В этот же день и саму Брагину, и Пешкову при передаче крупной суммы задержали силовики, проводившие оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, бывший следователь по особо важным делам Александр Козлов, сейчас отбывает срок. Он был признан виновным в покушении на получение крупной взятки. По решению суда от 20 мая 2019 года, он на восемь лет отправился в колонии строго режима.

Напомним, что Козлов также вел дело бывшего замдиректора челябинского филиала «Ростелеком» и директора ОГБУ «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий» Василия Прокопенко. Взятка, по предварительной информации, в четыре миллиона рублей, предназначалась Козлову за положительное решение вопроса в пользу обвиняемого. Бывший менеджер регионального филиала компании «Ростелеком» приговорен к пяти годам лишения свободы. Директор ООО «Перспектива» Олег Воробьев за посредничество в передаче взятки руководителю компании «Ростелеком» на сумму свыше 10,4 миллиона рублей также отправился в колонию. Кроме того, Козлов также являлся членом следственной группы по уголовному делу бывшего сенатора Константина Цыбко, которого третьго августа 2017 года Озерский городской суд признал виновным в получении взятки и приговорил к девяти годам колонии строгого режима.