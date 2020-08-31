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Афера с госконтрактом на 285 миллионов рублей для «ЧТЗ-Уралтрак» вылилась в уголовное дело

Происшествия
Сегодня, 16:33
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении свыше 285 миллионов рублей при исполнении государственного контракта «ЧТЗ-Уралтрак».

Установлено, что в 2014 году между министерством промышленности и торговли Российской Федерации и ООО «ЧТЗ-Уралтрак» заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Минпромторгом России на расчетный счет ООО «ЧТЗ-Уралтрак» перечислено свыше 285 миллионов рублей, однако в установленный срок контракт не исполнен, третий этап госконтракта выполнен с просрочкой в 485 дней, в результате исследования представленных образцов продукции установлено, что выполнение четвертого этапа госконтракта невозможно, поскольку требования технического задания не достигнуты.

Как сообщает старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, в результате умышленных действий неустановленных должностных лиц ООО «ЧТЗ-Уралтрак» государственный контракт не исполнен, в связи с чем, федеральному бюджету причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 285 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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