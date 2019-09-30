Анонсы событий и мероприятий на 1 октября
Происшествия
Сегодня, 17:35
Автор: 
Евгения Александрова

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 1 октября.

В 10 часов состоится торжественное открытие традиционной агропромышленной выставки «АГРО-2019» (Челябинск, ледовая арена «Трактор» имени Валерия Белоусова).18+

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная Дню пожилого человека, на тему «Активное долголетие. Как правильно войти в серебряный возраст?» (Челябинск, улица Российская, 67, пресс-центр «АиФ»).18+

В 11 часов созывается второе заседание Челябинской городской Думы второго созыва (Челябинск, площадь Революции, 2, пятый этаж, конференц-зал).18+

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная стартующему конкурсу «Сделай мир чище!» (Челябинск, улица Красная, 4, офис 608, редакция «Комсомольской правды»). 18+

В 14 часов состоится городское мероприятие, посвященное международному Дню пожилых людей, с участием заместителя главы города по социальному развитию Сергея Авдеева (Челябинск, проспект Ленина, 35, конгресс-холл центра международной торговли). 18+

В 14 часов первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт посетит пациента, которому была проведена операция по пересадке сердца (Челябинск, улица Воровского, 70, ЧОКБ, четвертый корпус, экстренное приемное отделение).18+

В 15 часов состоится бесплатный кинопоказ «Классики и современники» в рамках городской программы «Южноуральской книжной ярмарки». Гостей события ждет просмотр фильма «Юз, джаз, Ирка и пёс» (Челябинск, улица Кирова, 112, кинотеатр «Знамя»).18+

В 16 часов в резиденции губернатора Челябинской области состоится брифинг на тему проведения Всероссийской переписи населения 2020 года (Челябинск, улица Цвиллинга, 27).18+

СПРАВКА

1 октября - Международный день пожилых людей. 

1 октября - День Сухопутных войск.  

1 октября - Международный день музыки. 

1 октября - Всемирный день вегетарианства.  

1 октября - Арина Шиповница.

1 октября - День рождения почтовой открытки.

Автор: 
Евгения Александрова
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