02.12.2021
Минприроды предложило строить дома из вторсырья
02.12.2021
В России утвердили новые правила выдачи медсправок: законопослушным водителям можно выдохнуть
02.12.2021
«Бешеный» ноябрь: в Челябинской области смертельный вирус убил собаку, корову, лису и двух кошек
02.12.2021
В Челябинске 650 учеников эвакуировались из-за возгорания в школе
02.12.2021
В России создали защищенный смартфон для военных и спецслужб
02.12.2021
За сутки заболело ковидом 647 южноуральцев, выздоровело 1506, умерло 30
«Бешеный» ноябрь: в Челябинской области смертельный вирус убил собаку, корову, лису и двух кошек
21.10.2021
В Челябинской области зарегистрированы новые случаи гибели животных от бешенства
05.10.2021
В Челябинской области в этом году бешенство стало причиной гибели тридцати кошек и собак
31.05.2021
В Челябинске нашли труп бешеной лисы
20.04.2021
Еще у одной собаки в Челябинской области выявлено бешенство
Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
02.12.2021
После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля
01.12.2021
Страсти по Комсомольскому проспекту накаляются: администрация Челябинска не согласилась с критикой ГИБДД
01.12.2021
С первого декабря в Челябинской области вступают в силу новые ограничения
01.12.2021
ГИБДД раскритиковала власти Челябинска за организацию дорожного движения на Комсомольском проспекте
30.11.2021