«Бешеный» ноябрь: в Челябинской области смертельный вирус убил собаку, корову, лису и двух кошек

В ноябре текущего года от бешенства на Южном Урале погибло пять животных: собака – в Коркино, по одной кошке – в Челябинске и Верхнеуральском районе, корова – в Кунашакском, лиса – в Варненском.

«Населенные пункты, где зарегистрированы животные, павшие от бешенства, объявлены неблагополучными. По распоряжению правительства Челябинской области в них введен карантин, который предполагает некоторые ограничения», - рассказала пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.

По ее словам, за 11 месяцев этого года на Южном Урале зарегистрировано 64 случая бешенства животных в 60-ти неблагополучных пунктах. От смертельной инфекции пало четыре коровы, 23 лисы, 16 собак, двадцать кошек и одна енотовидная собака.

Для сравнения: за весь 2020-й год в Челябинской области было лабораторно подтверждено 68 случаев заболевания бешенством 34-х диких плотоядных животных, 18-ти домашних собак, 12-ти кошек, четырех сельскохозяйственных животных.