Бесправника из Озерска, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП, отправили в СИЗО

По ходатайству следователя озерского УМВД заключен под стражу водитель, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил пешехода и уехал с места аварии. Женщина скончалась на месте.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», ДТП со смертельным исходом произошло на улице Свердлова. Водитель автомобиля «ВАЗ-21154» 1995 года рождения, находясь в состоянии опьянения, при повороте налево не справился с управлением транспортного средства и допустил выезд на тротуар, где совершил наезд на стойку дорожного знака, а также на пешехода, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Сотрудниками ГИБДД в результате принятых мер автомобиль был обнаружен на стоянке недалеко от места аварии. Его водителя разыскали и задержали. По предварительным данным, в момент совершения дорожно-транспортного происшествия молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение находящимся в состоянии опьянения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия».

Как сообщили в региональном полицейском главке, учитывая, что задержанный местный житель ранее был лишен права управления транспортными средствами за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также факты совершения ДТП в состоянии опьянения, оставления места происшествия и наступления тяжких последствий, следователем было принято решение о задержании подозреваемого с последующим его помещением в изолятор временного содержания. В дальнейшем ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу было поддержано в суде. Два месяца водитель пробудет в СИЗО. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.