Безруков: Информация об аварии на ТЭЦ-2 передана в Росприроднадзор

Министерство экологии региона передало информацию об аварии на ТЭЦ-2 в Челябинске, произошедшей сегодня, четвертого марта, в Уральское управление Росприроднадзора.
Кроме того, минэкологии Челябинской области отправила в район предприятия передвижную лабораторию мониторинга качества атмосферного воздуха для проведения замеров.
«На данный момент на стационарных постах превышения не наблюдается», - констатировал замминистра экологии региона Виталий Безруков.
По имеющимся данным, из трубы ТЭЦ-2 днем четверга пошла угольная пыль, что якобы связано с неисправностью одного из котлов. Данное обстоятельство взволновало горожан.