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Безруков: Информация об аварии на ТЭЦ-2 передана в Росприроднадзор

Министерство экологии региона передало информацию об аварии на ТЭЦ-2 в Челябинске, произошедшей сегодня, четвертого марта, в Уральское управление Росприроднадзора.

Кроме того, минэкологии Челябинской области отправила в район предприятия передвижную лабораторию мониторинга качества атмосферного воздуха для проведения замеров.

«На данный момент на стационарных постах превышения не наблюдается», - констатировал замминистра экологии региона Виталий Безруков.

По имеющимся данным, из трубы ТЭЦ-2 днем четверга пошла угольная пыль, что якобы связано с неисправностью одного из котлов. Данное обстоятельство взволновало горожан.