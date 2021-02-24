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Бизнесмен из Омска, который передал взятку для ректора УралГУФК, остался на свободе

В Челябинской области вынесен приговор в отношении директора омской фирмы ООО «Инстрой» Сергея Хлебороба за передачу взятки ректору УралГУФК Сергею Серикову. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в сумме трех с половиной миллионов рублей.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по версии следствия, обвиняемый омский бизнесмен Сергей Хлебороб в апреле 2020 года передал через посредника 500 тысяч рублей в качестве части планируемой к передаче взятки ректору УралГУФК Сергею Серикову в сумме пяти миллионов рублей.

Это была плата за совершение незаконных действий при исполнении и оплате контракта на выполнение ООО «Инстрой» работ по капитальному ремонту фасадов зданий студенческого общежития «Дом студентов» и учебно-спортивного комплекса «Манеж».

Как сообщили в СКР по Челябинской области, оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники регионального управления ФСБ России.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в сумме трех с половиной миллионов рублей.