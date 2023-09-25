Более 330 пьяных водителей выявили сотрудники ГИБДД за минувшую неделю

За минувшую неделю при надзоре за дорожным движением сотрудники Госавтоиспекции Челябинской области выявили 336 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, 290 человек привлекли к ответственности впервые. По решению суда они будут подвергнуты наказанию в виде лишения права управления на срок от полутора до двух лет и административному штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Еще 46 водителей были выявлены пьяными за рулем повторно. Они будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьей 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

За управление транспортным средством водителями, не имеющими права на управление, к административной ответственности по статье 12.7 КоАП Российской Федерации привлечено 210 человек.

Всего с 18 по 24 сентября 2023 года на территории Челябинской области зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.