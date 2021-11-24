24.11.2021
В Златоусте открылся Центр амбулаторной онкологической помощи для лечения по полису ОМС
24.11.2021
Новое назначение в министерстве общественной безопасности Челябинской области, Светлана Клименок
24.11.2021
Центральный райсуд Челябинска заново рассмотрит дело анархистов Сафоновой и Цибуковского
24.11.2021
В Магнитогорске начальник подразделения райотдела полиции задержан по подозрению в вымогательстве взятки
24.11.2021
Инновационные решения региональных предприятий могут получить финансовую поддержку ОАО «РЖД»
24.11.2021
Юная челябинка представит родной регион на всероссийском конкурсе красоты «Мисс Останкино»
Центральный райсуд Челябинска заново рассмотрит дело анархистов Сафоновой и Цибуковского
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021
На пути к чуриловской школе открыты опасные для детей «порталы в другой мир»
19.11.2021
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021