Центральный райсуд Челябинска заново рассмотрит дело анархистов Сафоновой и Цибуковского

Челябинский облсуд направил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении Анастасии Сафоновой и Дмитрия Цибуковского, которые ночью 15-го февраля 2018-го года закрепили на заборе у здания регионального УФСБ баннер-растяжку с надписью: «ФСБ – главный террорист».

Как напоминает пресс-служба облсуда, после этого Цибуковский зажег дымовой факел и бросил его на огражденную территорию здания управления УФСБ. А вечером шестого октября 2018-го года подсудимые с помощью трафарета написали на нескольких зданиях в Челябинске следующие слова: «Наша бедность – их прибыль. Пенсионная реформа», причинив материальный ущерб собственникам на общую сумму свыше 16-ти тысяч рублей.

Сегодня, 24-го сентября, Челябинский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении супругов в апелляционном порядке, отменив приговор Центрального районного суда Челябинска от десятого сентября текущего года и направив дело на новое рассмотрение в тот же суд - в ином составе.

«Суд апелляционной инстанции установил существенные нарушения уголовно-процессуального закона при вынесении приговора судом первой инстанции, которые стали препятствием для рассмотрения дела в апелляционном порядке», - отмечает пресс-служба облсуда.

Приговором Центрального районного суда подсудимые признаны виновными в совершении вандализма (ч.2 ст. 214 УК РФ) и хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ), совершенных группой лиц, по мотивам политической ненависти и вражды. В связи с истечением срока давности уголовного преследования за преступление, предусмотренное ч.2 ст. 214 УК РФ, оба подсудимых были освобождены от назначенного наказания, по ч.2 ст. 213 УК РФ Сафоновой назначено наказание в виде двух лет, Цибуковскому – двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Прокурор в апелляционном представлении просил отменить приговор и вынести новый судебный акт.

Сторона защиты, обжалуя приговор районного суда, настаивала на оправдании подсудимых.