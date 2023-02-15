Чебаркулец до смерти избил парализованную мать

В Чебаркуле (Челябинская область) будут судить местного жителя, избившего до смерти престарелую мать-инвалида.

По версии следствия, обвиняемый в декабре 2022 года, находясь у себя в квартире в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес несколько ударов кулаком по голове и телу своей 83-летней парализованной матери. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд.