15.02.2023
«Пятёрочка» снова выручает южноуральцев
15.02.2023
Чебаркулец до смерти избил парализованную мать
15.02.2023
«Металлурги зажигают»: ММК принял участие в презентации работ федеральной премии
15.02.2023
Ни интима, ни денег: копейчанин потерял 60 тысяч рублей
15.02.2023
В Челябинске «карманник» стащил телефон на глазах у полицейского
15.02.2023
Полицейские Трехгорного спасли замерзавшего на улице дедушку
Чебаркулец до смерти избил парализованную мать
12.01.2023
В больнице скончалась несовершеннолетняя жертва массовой аварии на М-5
09.12.2022
С борта самолета в руки полицейских попал в Челябинске подросток-беглец
06.12.2022
Школьная остановка в деревне Казанцево не улетит
21.11.2022
Пожар в детской стоматологии Копейска
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023