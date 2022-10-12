Чебаркулец заказал «девочку по вызову» и остался без денег

Жителя Чебаркуля (Челябинская область) оставила без денег «администратор сайта приватных знакомств». Она ловко выманивала у него деньги, которые мужчина покорно переводил, предвкушая встречу со жрицей любви.

Началась эта криминальная история, когда 35-летний житель Чебаркуля на одном из электронных ресурсов «по оказанию приватных услуг» нашел телефон администратора и сделал заказ. В телефонном разговоре с собеседницей клиент согласился заранее оплатить услуги, в том числе связанные со съемом жилья в другом городе – встреча должна была состояться в Миассе.

«Сперва мужчина перевел шесть с половиной тысяч рублей, затем по просьбе «администратора» еще пять тысяч. Третьим переводом он отправил на неизвестный счет десять тысяч рублей. Но когда в очередной раз у него потребовали доплатить еще вдвое большую сумму, мужчина понял, что его обманывают», - рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напомним, ранее житель Южноуральска лишился 40 тысяч рублей, заказав по Интернету приватную услугу – «девочку по вызову». Она к нему так и не приехала.

Также агентство «Урал-пресс-информ» рассказывало, что житель Верхнеуральского района лишился денег, заказав услугу через «сайт для взрослых» в сети Интернет.