12.10.2022
Спортплощадки при челябинских школах обновляют по инициативе жителей
12.10.2022
В социальные объекты Челябинской области поставляли просроченные продукты
12.10.2022
Чебаркулец заказал «девочку по вызову» и остался без денег
12.10.2022
В Челябинске планируют капитально отремонтировать улицу Братьев Кашириных
12.10.2022
Вынесен приговор брединцу, застрелившему хоккеиста
12.10.2022
За сутки заболело ковидом 528 южноуральцев, выздоровел 541, умерло пятеро
Чебаркулец заказал «девочку по вызову» и остался без денег
Трижды вносил предоплату заказчик интимных услуг, после четвертого «счета» обратился в полицию
12.10.2022
Вынесен приговор брединцу, застрелившему хоккеиста
11.10.2022
Коктейль Молотова в мэрию закинули бакальские рокеры
11.10.2022
В одном из челябинских дворов стражи порядка задержали "профессионального" автовора
15.11.2016
Администратор одной из подростковых «групп смерти» задержан в Московской области
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022