«ЧелябГЭТ» озвучил печальную статистику ДТП с участием электротранспорта

«ЧелябГЭТ» озвучил статистику ДТП в областном центре с участием электротранспорта: в 2022 году произошло 147 таких аварий, и 91 из них (62 процента) стали результатом столкновения автомобилей с трамваями и троллейбусами.

«Игнорирование законодательно закрепленного приоритета трамвая автолюбителями приводит порой, к печальным последствиям. Печальным - преимущественно для самих автолюбителей. Столкновение с многотонным электротранспортным средством, помимо значительных повреждений автомобиля, наносит ущерб и ГЭТу как предприятию-перевозчику: это затраты на запчасти, ремонт, а также упущенная выгода от невыполнения рейсов из-за простоя», - подчеркнули в ООО «ЧелябГЭТ».

В прошлом году в судах по искам предприятия было рассмотрено 37 дел, в том числе в судах общей юрисдикции – 35, в арбитражном суде – два.

За 2022 год общая сумма возмещенных убытков (как с участием ФССП, так и в добровольном порядке) «ЧелябГЭТу» составила 1 107 574 рубля (сумма удовлетворенных требований составляет сто процентов от заявленных).

Зачастую в результате таких ДТП происходят падения пассажиров в салоне.

Чаще всего это происходит по причине экстренного торможения водителя во избежание столкновения с внезапно возникшим на пути транспортным средством. Водитель трамвая/троллейбуса в таком случае должен остановить движение и сообщить о ДТП центральному диспетчеру. Диспетчер, в свою очередь, вызывает ГИБДД, скорую (если нужно) и сотрудников отдела безопасности движения ООО «ЧелябГЭТ» для разбора инцидента. Госномер автомобиля передается диспетчеру, и водителя-нарушителя разыскивают уже сотрудники ГИБДД.