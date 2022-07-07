Челябинца, угнавшего машину со спящим ребенком, отправили в СИЗО

Сосновский районный суд (Челябинская область) по ходатайству следователя избрал обвиняемому, угнавшему машину со спящим ребенком меру пресечения. Его отправили в СИЗО до пятого сентября 2022 года.

Как сообщила старший помощник прокурора региона, прокурор поддержал ходатайство следователя, указав, что обвиняемый совершил тяжкое преступление, находясь под административным надзором,

Кроме того, он подозревается в покушении на угон автомобиля Рено в поселке «Новое поле» незадолго до совершения указанного преступления.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», четвертого июля в дежурную часть полиции Сосновского района поступило заявление от 36-летней жительницы Копейска. Она рассказала, что вместе с ребенком возвращалась домой на своем автомобиле «Лифан» из Каслей. Около одиннадцати часов вечера женщина остановилась на заправке на 18 километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу». Выйдя из машины, она направилась в сторону кассы, но, обернувшись, увидела мужчину, который открывал дверь ее автомашины. Копейчанка бросилась к автомобилю, но мужчина оттолкнул ее, сел в автомобиль и уехал.

Подозреваемый на угнанном автомобиле с места совершения преступления скрылся, через незначительный период времени совершил дорожно-транспортное происшествие и был задержан сотрудниками полиции. Находившийся в салоне автомобиля ребенок не пострадал.