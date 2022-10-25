Челябинцев оставили без суши

Судебными приставами Курчатовского районного отдела судебных приставов Челябинска на 20 суток приостановлена деятельность предприятия общественного питания «Суши Сет».

«Суши Сет» не первый раз попадается в поле зрения контролирующих органов. Ранее при проведении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля на предприятии был выявлен ряд нарушений. В частности, установлено, что в заведении не внедрена и не поддерживается система менеджмента качества и пищевой безопасности; при изготовлении пищевой продукции осуществляется пересечение последовательности и поточности технологических процессов, что не позволяет обеспечить химическую, биологическую и физическую безопасность изготавливаемой продукции; отсутствует контроль за временем и концентрацией соли при засолке сырой рыбы. Также было выявлено, что санитарно-техническое состояние складского помещения не соответствует установленным требованиям, там не соблюдается контроль температурно-влажностного режима хранения продукции. Лабораторные испытания готовой продукции показали обширный ряд несоответствий установленным требованиям.

«На основании проведенной проверки сотрудники управления Роспотребнадзора по Челябинской области обратились в суд. В судебном заседании представитель регионального Роспотребнадзора сообщил, что нарушения, допущенные в «Суши Сет», представляют реальную опасность для здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Они уже привели к заболеванию целого ряда людей, в том числе пяти – в тяжелой форме. Если не принять оперативные меры, последствия могут быть тяжелыми», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Суд рассмотрел вопрос и постановил признать индивидуального предпринимателя, которому принадлежит предприятие общественного питания «Суши Сет», виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ – «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия сроком на 20 суток.