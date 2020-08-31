Челябинец напал на полицейского и стрелял по соседу по даче

В Челябинске местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство и применении насилия в отношении полицейского. После ссоры с соседом, он сначала пытался убить его, а потом открыл начал стрелять в прибывшего сотрудника правоохранительных органов.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области 51-летнему местному жителю предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации – «Покушение на убийство» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

«По данным следствия, в вечернее время 29 августа текущего года около одного из частных домов Металлургического района областного центра в ходе ссоры с соседом, обвиняемый выстрелил в сторону последнего из охотничьего ружья. При задержании сотрудниками полиции, прибывшими на вызов, обвиняемый разбил камнем стекло в патрульной машине и ударил сотрудника правоохранительных органов», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.