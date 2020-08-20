Челябинец отправился в колонию за вымогательство денег и наркотиков у «закладчика»

Житель Челябинска отправлен в колонию за вымогательство наркотических средств у распространителя «дури». Металлургический суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

В суде установлено, что ранее неоднократно судимый за корыстные преступления обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, потребовал от потерпевшего передать ему денежные средства в сумме 300 000 рублей и наркотические средства.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», обвиняемый находился в квартире со своими знакомыми наркоманами, к ним пришел потерпевший, принес наркотики. Потерпевший – «бегунок» - разносит наркотики. Обвиняемый решил его «поучить жизни», поставил «на счетчик», требовал деньги, вымогал наркотики, под предлогом, что потерпевший занимается плохим делом и теперь должен заносить часть наркотиков и должен денег.

«После отказа потерпевшего обвиняемый, высказывая угрозы применения насилия и применяя насилие, не опасное для жизни и здоровья, вновь потребовал от потерпевшего передать указанные денежные и наркотические средства. В силу сложившейся обстановки, агрессивного поведения, примененного насилия, потерпевший вынужден был согласиться передать требуемые денежные средства в сумме 300 000 рублей и наркотические средства», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.