Челябинец с подельниками из Свердловской области готовил подрыв банкомата

Сотрудники уголовного розыска Нижнего Тагила совместно с оперативниками из полиции Свердловской области в ходе спецоперации задержали троих мужчин, подозреваемых в попытке подрыва банкомата. Один из них оказался жителем Челябинской области.

В полицию обратился сотрудник безопасности финансово-кредитной организации, который рассказал, что ночью трое мужчин забрались в помещение магазина в поселке Горноуральский. Их целью был банкомат, в котором находилось примерно полтора миллиона рублей.

«Злоумышленники находились в медицинских масках. Они проникли в помещение торговой точки, при помощи шланга и необходимых инструментов подсоединили к банкомату газовый баллон, вероятно для его подрыва. Услышав сработавшую охранную сигнализацию, не успев реализовать свои планы скрылись с места происшествия», - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

В результате проводимых мероприятий, сотрудниками полиции в Среднеуральске были задержаны трое ранее судимых мужчин. Двоим из которых 43 и 44 года, они являются жителями Режа. Третьему мужчине 28 лет, он уроженец Челябинской области. В Среднеуральске они подрабатывали на стройке.

В полиции мужчины признались, что, идя на преступление, злоумышленники предприняли целый ряд мер предосторожности - выбрали банкомат, который находится далеко от того места где проживают, изучили помещение магазина и наметили примерный план как будут действовать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу, организованное группой лиц, в особо крупном размере». В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.