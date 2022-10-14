14.10.2022
Молодые работники ММК приняли участие в смотре технической мысли
14.10.2022
Курганские полицейские задержали челябинца, промышлявшего вскрытием банкоматов
14.10.2022
Ловушка для малыша
14.10.2022
За сутки заболело ковидом 458 южноуральцев, выздоровело 663, умерло четверо
14.10.2022
На улице Новороссийской в Челябинске уложили более 500 метров новых рельсов
14.10.2022
Евгений Миронов в Челябинске перевоплотится в «Гамлета»
Курганские полицейские задержали челябинца, промышлявшего вскрытием банкоматов
11.10.2022
Челябинец с подельниками из Свердловской области готовил подрыв банкомата
30.05.2016
За кражу банкомата в поселке Вишневогорск задержаны четверо жителей Копейска
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022