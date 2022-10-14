Курганские полицейские задержали челябинца, промышлявшего вскрытием банкоматов

Задержаны подозреваемые в покушении на кражи из банкоматов в Курганской и Свердловской областях. Среди них 33-летний житель нашего региона.

В августе текущего года в одном из населенных пунктов Далматовского района была совершена попытка кражи денежных средств из банкомата, расположенного в помещении торгового объекта. Злоумышленники в ночное время пытались с использованием болгарки взломать банкомат, чтобы получить доступ к денежным средствам в размере более четырех с половиной миллионов рублей. Однако довести преступный умысел до конца им не удалось, поскольку болгарка сломалась, а на банкомате сработала сигнализация. Подозреваемые скрылись с места происшествия.

«В ходе работы по раскрытию преступления сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области установили личности злоумышленников и автомобиль, на котором они передвигались, а также отследили их путь. Подозреваемыми оказались двое 44-летних жителей Свердловской области и 33-летний житель Челябинской области», - сообщили в ГУ МВД по Курганской области.

Стало известно, что они пытались совершить аналогичное преступление на территории Нижнего Тагила. В результате оперативно-розыскных мероприятий двое злоумышленников задержаны в Свердловской области. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Курганской области