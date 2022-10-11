Челябинец угнал авто собутыльника и попал в аварию

Сотрудники полиции задержали челябинца, который после совместного застолья с другом дождался пока он уснет, украл ключи от его иномарки, поехал кататься по ночному городу и попал в аварию. Сумма ущерба превысила полмиллиона рублей.

Оперативниками установлено, что ранее судимый местный житель распивал вместе с потерпевшим у него дома спиртные напитки. После того, как хозяин уснул, он взял ключи от его автомобиля, вышел во двор, завел машину и поехал кататься по ночному городу. Поездка оказалась недолгой, поскольку пьяный мужчина наехал на препятствие.

«Подозреваемый решил вернуть машину, приехал в соседний двор и припарковал ее там, после чего зашел к приятелю в квартиру, оставил ключи и уехал домой», - сообщили в УМВД России по городу Челябинску.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».