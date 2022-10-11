11.10.2022
В Челябинске спроектируют шесть въездных групп в город
11.10.2022
Прощание с А.М.Хамзиной
11.10.2022
В Миассе пришлось спасать подростка, застрявшего на дереве
11.10.2022
Челябинец угнал авто собутыльника и попал в аварию
11.10.2022
В Челябинске пропала театральная кошка
11.10.2022
Пригородные поезда ЮУЖД перейдут на зимний график с 17 октября
Челябинец угнал авто собутыльника и попал в аварию
03.10.2022
Полицейские Чебаркуля остановили угнанный подростком автомобиль
11.09.2022
Угнанный в Коркинском районе автомобиль обнаружен в карьере около Дубровки
02.09.2022
В Миассе сотрудники ДПС задержали нетрезвого парня за рулем угнанного авто
17.03.2021
Известный в Челябинской области автоугонщик Килиевич останется в колонии
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022