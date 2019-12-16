Челябинец устроил кровавую резню у ломбарда

Ранее судимый челябинец с ножом набросился на посетителя ломбарда. Мужчине понадобилась госпитализация. Возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел возле одного из ломбардов в Курчатовском районе вечером в пятницу 13-ое. Между мужчиной и компанией молодых людей завязалась словесная перепалка, которая перешла в драку.
«В ходе потасовки мужчина достал нож и нанес удар в область ноги оппонента. Более серьезных ранений удалось избежать, так как экипаж охранного предприятия «Витязь» по сигналу «Тревога» на место происшествия прибыл уже через две минуты», - сообщили в пресс-службе ЧОП «Витязь».
Дебошира задержали. Нападавшего передали сотрудникам полиции. Им оказался ранее судимый за разбой местный житель.
«В отделе полиции «Курчатовский» возбуждено уголовное дело по части второй статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.
Пострадавшему была оказана первая доврачебная помощь, он госпитализарован.