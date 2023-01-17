17.01.2023
Челябинские финансисты стали «Отличниками финансовой работы»
17.01.2023
Челябинские полицейские помогли 11-летнему ребенку вернуться домой
17.01.2023
Жители Челябинской области могут присоединиться к конкурсу открыток к 23 февраля
17.01.2023
Суд продлил срок конкурсного производства в отношении структуры Роскосмоса - Миасского машзавода
17.01.2023
Снеговики-добряки соберутся на флешмоб в Челябинске
17.01.2023
Банк заблокировал онлайн-приложение, но упорная челябинка все равно взяла полмиллиона для мошенников
Челябинские полицейские помогли 11-летнему ребенку вернуться домой
12.01.2023
На пригородном вокзале Челябинска полицейские задержали студента с кастетом
13.03.2014
Преступной группой, грабившей ЮУЖД, руководил подросток из Златоуста
20.01.2014
Следователи завели дело на дебошира в самолете, совершившего незапланированную посадку в Челябинске
14.02.2012
Челябинский транспортный прокурор взялся за лом
Студенты медколледжа Кыштыма замерзают в аудиториях и общежитии, возбуждено уголовное дело
17.01.2023
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023
Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет
16.01.2023
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023