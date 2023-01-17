Челябинские полицейские помогли 11-летнему ребенку вернуться домой

В Челябинске сотрудники транспортной полиции помогли 11-летнему мальчику вернуться домой. Он самовольно уехал из Миасса (Челябинская область) в гости к бабушке.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте обратили внимание на ребенка, который находился на пригородном вокзале Челябинска без сопровождения взрослых.

«Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних установили, что 11-летний мальчик проживает в Миассе. Он купил билет на электропоезд «Миасс 1 – Челябинск», чтобы уехать в гости к бабушке. О своем путешествии ребенок никого не предупредил, в том числе и бабушку. На звонки мамы не отвечал из-за неисправного телефона», - рассказали в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.

Сотрудники транспортной полиции связались с матерью мальчика и сообщили о его местонахождении. В настоящее время несовершеннолетний передан родителям.