Двое малышей выпрыгнули из окна в поисках мамы, которая ночью могла уйти за спиртным

В Челябинске брат с сестрой выпрыгнули с балкона третьего этажа, в поисках своей мамы. Пятилетняя девочка и трехлетний мальчик находятся в больнице с компрессионным переломом позвоночника. В отношении 23-летней матери составлен административный протокол. Ход проверки поставлен прокуратурой Советского района Челябинска на контроль.

Трагедия произошла ночью 21 августа. Как сообщил собственный источник, мама малышей отмечала день рождения. К ней в гости пришли коллеги с работы. Они употребляли спиртное. В начале пятого утра именинница пошла провожать гостей. По неофициальной версии, мама детей отправилась за добавкой. Дети проснулись, не увидели маму и отправились на ее поиски через окно балкона.

Малыши госпитализированы в областную клиническую больницу. У пятилетней девочки сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы, закрытый компрессионный перелом. У ее брата также закрытый компрессионный перелом тел позвонков.

«Установлено, что, находясь дома одни, пятилетняя девочка и трехлетний мальчик в ночное время упали с балкона квартиры с высоты третьего этажа. В настоящее время по данному факту в отношении 23-летней матери детей сотрудниками полиции составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ - Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Прокуратура Советского района Челябинска проконтролирует ход проверки, проводимой в отношении матери несовершеннолетних детей.