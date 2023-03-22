В Магнитогорске два мальчика оказались одни в горящей квартире

В Магнитогорске (Челябинская область) двое мальчиков – четырех и девяти лет – оказались одни в горящей квартире, пожар в которой случился сегодня, 22 марта, ранним утром.

К счастью, трагедии не произошло, с детьми все хорошо – огнеборцы подоспели вовремя. Сотрудникам МЧС пришлось вскрывать квартиру, чтобы попасть внутрь. С помощью спасательных комплектов пожарные вывели ребят из опасной зоны, после чего мальчиков осмотрели работники скорой помощи. Спасенных детей передали родным.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, очаг возгорания находился в ванной. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем маленьких жителей квартиры на четвертом этаже пятиэтажки по улице Строителей.

Огнеборцы взывают к родителям: «Помните: особенно опасно оставлять детей одних в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не смогут самостоятельно выйти из горящего помещения наружу! Научите своих ребятишек мерам безопасного поведения в повседневной жизни и в случае нештатной ситуации».