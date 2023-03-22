22.03.2023
В Магнитогорске два мальчика оказались одни в горящей квартире
22.03.2023
Бдительные ашинцы
22.03.2023
В Челябинске представили «Урал многоликий»
22.03.2023
Челябинский музей изобразительных искусств подготовил подарок для сотрудников учреждений культуры
22.03.2023
Субсидия для «Молодежи Южного Урала» увеличена в 8,5 раза
22.03.2023
В Челябинске задержали рейс в Норильск
В Магнитогорске два мальчика оказались одни в горящей квартире
Пожар случился из-за огненных шалостей детей
02.03.2023
В Магнитогорске под утро случился пожар в жилой пятиэтажке, обошлось без жертв
31.01.2023
В Челябинске произошел пожар в жилом доме на Российской
29.11.2022
Взрыв газового баллона в Магнитогорске
11.11.2021
В Копейске более ста человек эвакуировали из-за ночного пожара в жилом доме
Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?
21.03.2023
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023
В Кусе канализационные воды стекают в реки
20.03.2023
Прогноз ситуации на рынке труда Челябинской области на 2023 год
20.03.2023
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
18.03.2023