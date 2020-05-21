Челябинские полицейские устроили задержание со стрельбой

В Челябинске полицейские задержали две иномарки и людей, находящихся в них. Стражи порядка вытаскивали людей из машин и укладывали на асфальт. При этом были слышны звуки выстрелов.

Инцидент произошел 20 мая в районе 10 часов вечера на перекрестке улиц Энтузиастов и Худякова. Видео появилось в социальной сети. Его выложил очевидец.

«Задержали две машины – Лексус и Ниссан. Полиция ехала на обычных двух Приорах, потом начали зажимать Ниссан, он улетел на встречную, этот момент не успел заснять. Потом все выбежали из машин, начался замес.

Помимо этого, было задето множество других авто. Работал Собр, полиция в штатском. Семь человек они где-то приняли, стрельба была», - написал автор видео.



В пресс-службе регионального полицейского главка ситуацию пообещали прокомментировать в ближайшее время.