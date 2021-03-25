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Челябинский областной суд отправил экс-начальника ГИБДД Чебаркуля в колонию

Челябинский областной суд сегодня, 25-го марта, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего начальника ГИБДД Чебаркуля Григория Керусенко, оставил без изменения приговор Чебаркульского городского суда от 19-го января текущего года, которым экс-полицейскому было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.

Бывший начальник ГИБДД Чебаркуля был признан виновным в злоупотреблении своими служебными полномочиями. Как сообщили в пресс-службе облсуда, в 2015-м году, тогда еще являясь следователем отдела полиции «Чебаркульский», действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, выражающейся в нежелании возбуждать уголовное дело и снизить тем самым свою служебную нагрузку, отказал в возбуждении уголовного дела по факту ДТП, в котором водитель и пассажир одной из машин получили тяжкий вред здоровью.

Суд также установил, что еще одной из причин поступка Керусенко являлось желание помочь виновнику аварии избежать ответственности. В результате действий экс-полицейского потерпевшие были лишены права на возмещение причиненного вреда.

Отметим, в апреле 2019-го года Керусенко устроил пьяное ДТП, был уволен со службы и лишен водительских прав. А в марте 2021-го года его задержали за езду без прав.

Наказание по решению суда за преступление, совершенное в 2015-м году, Керусенко не отбывал, потому что была подана апелляционная жалоба. Сейчас приговор суда вступил в законную силу.