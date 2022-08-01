Челябинский прокурор встретилась с бродягами, от которых отвернулись родственники

Прокурор Калининского района Челябинска Татьяна Полежаева встретилась с южноуральцами, которые живут в комплексном социальном центре по оказанию помощи лицам без определенного места жительства.

Как сообщили в прокуратуре региона, в центре в настоящее время проживает 140 человек, среди которых есть люди, которые освободились из мест лишения свободы, потерявшие социально значимые связи, инвалиды из разных лечебно-профилактических учреждений, нуждающиеся в дальнейшей помощи и реабилитации и ограниченные в передвижении, а также люди, от которых отвернулись родственники вследствие ведения ими асоциального образа жизни.

Основной темой, волнующей жителей центра по оказанию социальной помощи, были вопросы пенсионного обеспечения и социальной защиты, порядка установления степени инвалидности, а также возможности трудоустройства и решения жилищных проблем.