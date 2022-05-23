Челябинский суд отправил в колонию грабителей, забравших у пенсионеров сумку с тремя миллионами

В Челябинске Курчатовский районный суд приговорил двух южноуральцев к восьми и семи годам колонии особого и строгого режимов за нападение на чету пенсионеров. Преступники на глазах у прохожих выхватили у пожилых людей сумку с тремя миллионами рублей. Сообщница мужчин получила четыре года заключения в исправительной колонии общего режима. Об этом сегодня, 23 мая, сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области. Кроме того, по решению суда двое фигурантов дела будут обязаны выплатить пострадавшим по 50 тысяч рублей в счёт возмещения морального вреда.

Нападение произошло в июне 2020 года возле отделения банка по улице Бейвеля. Момент совершения преступления попал на камеры видеонаблюдения. Очевидцами происшествия стали многочисленные прохожие.

«Подсудимая, располагая от не установленного следствием лица информацией, что клиент банка совместно с супругой получили в кассе денежные средства и проследовали на выход из помещения банка, по телефону передала информацию соучастникам, которые на улице напали на потерпевших», - отмечается в сообщении ведомства.

Злоумышленники распылили в лицо пенсионерке аэрозольный баллончик с газом, выдернули из рук сумку, в которой находились деньги, и скрылись на автомашине соучастницы.

Часть похищенных денежных средств в сумме 350 тыс. рублей полицейские изъяли в ходе обыска по месту жительства подсудимой в г. Бакал. Все трое признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. ст. 161 УК РФ (грабёж).