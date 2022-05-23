23.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 24 мая
23.05.2022
Около 150 нелегальных точек приема металла прекратили работу стараниями южноуральских полицейских
23.05.2022
Хитрый челябинец вызвал эвакуатор для транспортировки украденной им легковушки в пункт металлоприема
23.05.2022
В Челябинской области разбушевались фуры
23.05.2022
Челябинский суд отправил в колонию грабителей, забравших у пенсионеров сумку с тремя миллионами
23.05.2022
Миасская «Нарния» получит два миллиона рублей из федерального бюджета
Челябинский суд отправил в колонию грабителей, забравших у пенсионеров сумку с тремя миллионами
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
23.05.2022
В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании
22.05.2022
Афиша акции «Ночь музеев» в Челябинской области на 21 мая
20.05.2022