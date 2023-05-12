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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.05.2023

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12.05.2023

На подъезде к селу Долгодеревенское образовался стихийный мусорный полигон
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2023

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12.05.2023 11:46

Челябинскую область «оккупировали» нелегальные кредиторы

Банк России выявил в Челябинской области еще десять компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Они выдавали займы населению, не имея соответствующего разрешения регулятора.

Чаще всего нелегалы маскировались под ломбарды и микрофинансовые компании. Их офисы располагались в Челябинске, Магнитогорске, Чебаркуле, Усть-Катаве и Копейске. Часть из них работали под вывесками магазинов по ремонту техники и салона автопроката. Некоторые и вовсе не имели фактического адреса и рекламировали свои услуги в социальных сетях.

Как сообщили в отделении по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка РФ, «черные» кредиторы не поднадзорны Банку России, они работают вне правового поля. Как правило, они выдают кредиты или займы под высокие проценты, составляют договор таким образом, чтобы заемщик не мог выполнить обязательства.  

«На постоянной основе выдавать кредиты и займы могут только те компании, которые либо имеют лицензию Банка России, либо включены в специальные реестры. Перед заключением договора с любой финансовой организацией важно убедиться, что ее нет в предупредительном списке Банка России, который содержит информацию о субъектах с выявленными признаками нелегальной деятельности», – комментирует управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Банк России публикует на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности с июня 2021 года. В настоящее время в нем около тысяч организаций со всей страны, 78 из которых находятся в Челябинской области.

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В Челябинске стартует первый этап гидравлических испытаний
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Южноуральцы с размахом отмечают День Победы

09.05.2023 14:29

Над Челябинской областью подняли Знамя Победы

09.05.2023 13:05

В Челябинске полным ходом идет ремонт трамвайных путей на Машиностроителей

09.05.2023 12:53

В 2023 году отремонтируют две «героические» улицы Челябинска

09.05.2023 12:51

В Челябинске почтили память павших героев Великой Отечественной войны

09.05.2023 12:25

«Эй, ухнем»: Ирина Текслер представила жителям Челябинской области патриотический клип

09.05.2023 11:45

Итальянский журналист и писатель – о дальнейшей судьбе Европы

09.05.2023 11:01

Краски челябинских художников – о жизни и Победе

09.05.2023 10:45

Челябинская область вместе со всей Россией отмечает Великую Победу над фашизмом