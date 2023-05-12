12.05.2023
На подъезде к селу Долгодеревенское образовался стихийный мусорный полигон
12.05.2023
С начала года на ЮУЖД выявлено 47 нарушений водителями правил при пересечении ж/д переездов
12.05.2023
Челябинскую область «оккупировали» нелегальные кредиторы
12.05.2023
Наркодилер из Челябинска, задержанный ФСБ, отправился в колонию
12.05.2023
Начинается эксперимент: соки начнут маркировать
12.05.2023
Челябинцы могут бесплатно обследоваться на половые инфекции
Челябинскую область «оккупировали» нелегальные кредиторы
14.04.2023
Южноуральские школьники прошли проверку на финансовую грамотность
17.03.2023
Центробанк вновь оставил неизменным размер ключевой ставки
16.12.2022
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
28.10.2022
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.
В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
11.05.2023
В Челябинск к празднику Святой Троицы привезут частицу мощей Георгия Победоносца
10.05.2023
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023