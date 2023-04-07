Четыре жителя Челябинской области стали жертвами лжесотрудников ФСБ России

УФСБ России по Челябинской предупреждает граждан о случаях мошенничества, совершенных от имени сотрудников Федеральной службы безопасности.

Двое обвиняемых по статье 159 УК РФ похитили у четырех южноуральцев денежные средства, причинив им ущерб в крупном и особо крупном размерах. Выманить деньги злоумышленники сумели, представляясь жертвам сотрудниками ФСБ России.

Деньги мошенники требовали за якобы непривлечение жителей региона к уголовной ответственности, за решение спора по долговым обязательствам, о расторжении договора по аренде помещения.

Следственным органом УФСБ России по Челябинской расследованы и переданы в суд уголовные делав отношении злоумышленников.