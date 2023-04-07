07.04.2023
В Челябинске отсыпали дорогу к 93-му садику
07.04.2023
Проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия» подвел итоги работы за 2022 год
07.04.2023
По Таганаю проложат часть Большой уральской тропы
07.04.2023
Четыре жителя Челябинской области стали жертвами лжесотрудников ФСБ России
07.04.2023
В Челябинске завершился чемпионат ФСБ России по рукопашному бою
07.04.2023
В Златоусте вороны «выжили» детсадовцев с «насиженного места»
Четыре жителя Челябинской области стали жертвами лжесотрудников ФСБ России
06.04.2023
Главе Катав-Ивановского района предъявлено обвинение в мошенничестве
04.04.2023
Задержан глава Катав-Ивановского района
03.04.2023
Подросток из Миасса в тайне от родителей перевела деньги аферистам
31.03.2023
В Челябинской области полиция задержала заезжих мошенниц, «снимавших порчу» за деньги
В Челябинской области могут начать производство китайских грузовиков
06.04.2023
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023