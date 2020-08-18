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Чтобы не сбежала, южноуралец привязывал к себе ремнем девушку

Происшествия
Сегодня, 15:53
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Автор: 
Инна Шемаева

В Щучье (Курганская область) 18-летний житель Челябинской области похитил девушку. Она сумела от него сбежать, когда тот уснул в машине.

Как сообщили в следственном комитете по Курганской области, 18-летний южноуралец не смирился с тем, что он него решила уйти девушка, решил ее похитить. 

«Угрожая применением физической силы и убийством, подозреваемый схватил потерпевшую и потащил в сторону автомобильной трассы «Иртыш». При этом, останавливаясь в лесу для сна, молодой человек привязывал девушку к себе ремнем, чтобы та не смогла сбежать. Добравшись на попутке до Челябинска, потерпевшая воспользовалась тем, что злоумышленник уснул, отправилась на железнодорожный вокзал, где обратилась за помощью», - сообщили в СКР по Курганской области.

Сотрудниками полиции похититель был задержан. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статью 126 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Похищение человека».

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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