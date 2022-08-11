11.08.2022
Южноуральских полицейских, которые «выбивали» признания кулаками, ждет суд
11.08.2022
Новое назначение в министерстве спорта Челябинской области
11.08.2022
Челябинцы предпочитают отдыхать на родине
11.08.2022
В Челябинске столкнулись маршрутка и троллейбус
11.08.2022
Дело бывшего главы Агаповского района передано в суд
10.08.2022
ГИБДД Челябинской области поможет оформить водительское удостоверение беженцу из Украины
Дело бывшего главы Агаповского района передано в суд
09.08.2022
Муниципалитеты Челябинской области начали получать представления прокуратуры из-за некачественной воды
09.08.2022
Прокуратура обжаловала приговор подельнику экс-главы Челябинска
05.08.2022
Еще одни кадровые перестановки в прокуратурах Челябинской области
05.08.2022
Дело директора ООО «Челябинскавтотранс», обманувшую дольщиков, отправлено в суд
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022