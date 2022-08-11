Дело бывшего главы Агаповского района передано в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Агаповского района (Челябинская область), Байдавлета Тайбергенова, обвиняемого в получении взяток. Свою вину он признал в полном объеме.

По данным следствия, в период 2016-2018-го годов Байдавлет Тайбергенов получил от представителя коммерческой организации взятки деньгами и услугами на сумму сумме свыше одного миллиона рублей. Взамен глава Агаповского района совершал действия по заключению договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения в нарушение действующего законодательства. В отношении Тайбергенова было возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

«Обвиняемый вину признал в полном объеме, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе предварительного следствия на денежные средства и автомобиль обвиняемого наложен арест», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.