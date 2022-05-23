В отношении главы Агаповского района возбудили дело о взятке

Главу Агаповского района (Челябинская область) Байдавлета Тайбергенова подозревают в получении взятки. В отношении него возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, по данным следствия, в 2016-2018-м годах чиновник получил от представителя коммерческой организации взятку в размере около одного миллиона рублей за совершение действий по заключению договоров аренды муниципального имущества.

«Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», - отметил Владимир Шишков.

По его словам, в настоящее время следователь СКР решает вопрос об избрании в отношении главы Агаповского района меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Отметим, Байдавлет Тайбергенов родился в Агаповском районе в 1954-м году. В 1991-м окончил академию МВД СССР по специальности «Правоведение», квалификация - юрист. С 1980-го по май 2015-го года проходил службу в управлении МВД России по городу Магнитогорску (полковник полиции с 28-го октября 2003-го года).

С августа 2015-го года Байдавлет Тайбергенов возглавлял отдел по делам ГО и ЧС администрации Агаповского муниципального района. Шестого ноября 2015-го решением районного Собрания депутатов района избран главой Агаповского муниципального района. Женат, имеет двух детей.

Как сообщается на сайте районной администрации, глава награжден медалями: «За безупречную службу» второй, третьей степени; «За отличие в службе» первой степени; «За доблесть в службе»; «За заслуги в управленческой деятельности» третьей степени; «За боевое содружество»; «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».

Кроме того, Байдавлет Тайбергенов награжден нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД», нагрудным знаком «За отличие в службе» второй степени, нагрудным знаком «Отличник Советской Армии», почетной грамотой МВД РФ.