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Дело экс-депутата Госдумы и его тещи будет рассматривать суд Москвы

Происшествия
Сегодня, 14:39
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Автор: 
Инна Шемаева

Уголовное дело в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вадима Белоусова и его тещи, бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргариты Бутаковой, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере, не будет рассматриваться в суде Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда уголовное дело в отношении Вадима Белоусова и Маргариты Бутаковой направлено по подсудности в Московский городской суд.
Данное уголовное дело не подсудно Челябинскому областному суду, поскольку местом окончания предполагаемого преступления является Москва.

Напомним, по версии следствия с 2010 по 2014 годы Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий. Сумма взятки превысила три миллиарда рублей.

Взятки, как установило следствие, передавались частями в Челябинске и Москве как лично, так и через посредников. В Госдуме Вадим Белоусов представлял интересы партии «Справедливая Россия» и, используя свое служебное положение, активно лоббировал вопросы принятия областных законов об увеличении финансирования объектов дорожной отрасли в регионе, что повлияло на размер полученной им взятки.

Следователи долго не могли подобраться к Вадиму Белоусову из-за депутатской неприкосновенности. Коллеги по Госдуме лишили его неприкосновенности только шестого декабря 2018 года. Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич скрывается от следствия в Лондоне, он объявлен в международный розыск.

Мера пресечения в отношении Вадима Белоусова и Маргариты Бутаковой в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Вадим Белоусов
Маргарита Бутакова
Михаил Юревич
взятка
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