Дело экс-сотрудника «ЧТЗ-УРАЛТРАК, обвиняемого в получении взяток, передано в суд

Бывший начальник бюро отдела обеспечения металлом ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» обвиняется в получении взяток за предоставление конфиденциальной информации. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по его уголовному делу, материалы дела переданы в суд на рассмотрение.

Экс-сотрудник «ЧТЗ-УРАЛТРАК» обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства. Доказано девять эпизодов получения взяток.

По версии следствия, с 2018 по 2022 годы обвиняемый получил взятки от директоров организаций на общую сумму 680 тысяч рублей за предоставление конфиденциальной информации о стоимости коммерческих предложений других поставщиков и цене предполагаемой к поставке металлопродукции.

В дальнейшем он оказывал им покровительство, обеспечивал в приоритетном порядке заключение договоров на поставку продукции и своевременную оплату счетов.

Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.