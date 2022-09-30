Дело о коровах

Уголовное дело челябинского экс-омбудсмена Алексея Севастьянова прекратили спустя пять лет

Уголовное дело в отношении бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова, которого обвиняли в мошенничестве с получением трех миллионов бюджетных рублей на покупку коров, прекращено.

Об этом на своей странице в социальной сети написал экс-омбудсмен Алексей Севастьянов. Дело прекращено за отсутствием состава преступления.

«Я реабилитирован! Спасибо моим адвокатам: Дмитрию Басалгину, Потамошневой Ольге, Алексею Силинцеву, Константину Окуличу и, конечно, Павлу Дорофееву! Спасибо моим друзьям и родственникам за поддержку и понимание! Практически пять лет следствия. Отдельное спасибо всем, кто приходил на процесс и помогал освещать его. Спасибо большое сотрудникам прокуратуры, которые разобрались в деле, и особенно Габриеляну Карену Карленовичу! Его контроль и принципиальная позиция позволили провести объективное расследование. Посмертное спасибо моему папе, Михаилу Николаевичу, который всегда мне говорил: иди вперёд - ты самый лучший», - написал Алексей Севастьянов.

Напомним, по версии следствия, экс-омбудсмен Алексей Севастьянов в 2017 году предоставил в министерство сельского хозяйства региона документы с заведомо ложными сведениями, которые подтверждали ведение им фермерского хозяйства. По данным следствия, это было сделано для получения гранта в размере трех миллионов рублей. Он приговорен к условному сроку – два года лишения свободы с испытательным сроком в три года. Затем в Челябинский областной суд поступила апелляционная жалоба на подобное решение суда низшей инстанции.

Кстати, в том же 2017 году в отношении Севастьянова было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», скандал был связан с партией «Родина», которую когда-то возглавлял правозащитник. По мнению силовиков, экс-омбудсмен в период предвыборной кампании заключил от имени партии коммерческие контракты. На политические баннеры, билборды, буклеты, растяжки, печатные материалы было потрачено примерно пять миллионов рублей. При этом, по словам Алексея Севастьянова, все договора были исполнены. Потом уголовное дело было также прекращено из-за отсутствия состава преступления.

Тогда Троицкий районный суд Москвы (дело рассматривалось по месту проживания Алексея Севастьянова) принял решение взыскать в пользу Севастьянова 500 тысяч рублей в счет моральной компенсации.