Суд отложил рассмотрение жалобы экс-омбудсмена Севастьянова

Сегодня, 30 сентября, Челябинский областной суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы бывшего уполномоченного по правам человека Челябинской области Алексея Севастьянова, приговоренного к двум годам лишения свободы условно за участие в афере при получении гранта от регионального минсельхоза на ведение фермерского хозяйства.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского областного суда, обжалуя приговор суда первой инстанции, сторона защиты настаивала на его отмене и оправдании Севастьянова. В связи с необходимостью изучения дополнительных доводов, представленных к апелляционной жалобе одного из адвокатов, разбирательство отложено на 14 октября 2020 года.

Напомним, бывшего уполномоченного по правам человека региона Алексея Севастьянова осудили по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

В суде было доказано, что Севастьянов в 2017-м году представил в министерство сельского хозяйства Челябинской области документы, якобы подтверждающие ведение им фермерского хозяйства, чтобы незаконно получить грант в размере трех миллионов рублей.

Сотрудники министерства, проведя проверку, выявили факт предоставления подложных документов. Это не позволило Севастьянову получить грант.