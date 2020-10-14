Суд отменил приговор экс-омбудсмену Алексею Севастьянову
Сегодня, 14 октября, Челябинский областной суд отменил приговор в отношении бывшего уполномоченного по правам человека Челябинской области Алексея Севастьянова, приговоренного к двум годам лишения свободы условно за участие в афере при получении гранта от регионального минсельхоза на ведение фермерского хозяйства.
Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Наталья Прохорова, приговор в отношении Алексея Севастьянова отменен, материалы уголовного дела направлены прокурору в порядке статьи 237 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации для устранения препятствий для его рассмотрения.
Нарушения были связаны с существенным нарушением норм уголовно-процессуального закона, выразившихся в нарушении права осужденного на защиту. Также судом апелляционной инстанции вынесено частное определение в адрес президента адвокатской палаты Челябинской области и начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области в связи допущенными адвокатом и следователем грубыми нарушениями уголовно-процессуального закона, повлекшими отмену судебного решения и возвращение уголовного дела прокурору.
Напомним, бывшего уполномоченного по правам человека региона Алексея Севастьянова осудили по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».
В суде было доказано, что Севастьянов в 2017-м году представил в министерство сельского хозяйства Челябинской области документы, якобы подтверждающие ведение им фермерского хозяйства, чтобы незаконно получить грант в размере трех миллионов рублей.
Сотрудники министерства, проведя проверку, выявили факт предоставления подложных документов. Это не позволило Севастьянову получить грант.
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