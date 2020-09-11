Экс-омбудсмен региона, обвиненный в мошенничестве, пытается обжаловать приговор

В Челябинский областной суд поступила апелляционная жалоба бывшего уполномоченного по правам человека в регионе Алексея Севастьянова, которого приговорили к двум годам лишения свободы условно за участие в афере при получении гранта от министерства сельского хозяйства области на ведение фермерского хозяйства.

Об этом сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского областного суда. Дата судебного заседания пока не назначена.

Напомним, бывшего уполномоченного по правам человека Челябинской области Алексея Севастьянова, обвиняемого в афере при получении гранта на ведение фермерского хозяйства, оставили на свободе. Он приговорен к условному сроку – два года лишения свободы с испытательным сроком в три года.

В суде было доказано, что Севастьянов в 2017 году представил в министерство сельского хозяйства региона документы, якобы подтверждающие ведение им фермерского хозяйства, чтобы незаконно получить грант в размере трех миллионов рублей. Сотрудники министерства, проведя проверку, выявили факт предоставления подложных документов. Это не позволило Севастьянову получить грант.