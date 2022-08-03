03.08.2022
Миронов: Военных преступников из США ждет Международный трибунал
03.08.2022
В Челябинске на здании детской школы искусств включат подсветку
03.08.2022
В Белгородской области закроют школы и детсады в приграничных с Украиной районах
03.08.2022
Вынесен приговор южноуральцу, который сбывал героин, а на допросе сжег материалы уголовного дела
03.08.2022
Депутаты Озерска наказаны за декларации
03.08.2022
ВТБ выдал более 500 млрд рублей по ипотеке
Депутаты Озерска наказаны за декларации
02.08.2022
Фирма депутата ЗСО, обвиняемого в передаче взятки, оштрафована на один миллион рублей
02.08.2022
В Челябинске школьница упала в открытый колодец
01.08.2022
После вмешательства прокурора в доме у инвалида из Златоуста появится пандус
28.07.2022
Южноуральская компания заплатит четыре миллиона за смерть работника
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022
Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников
29.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022