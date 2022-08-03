Депутаты Озерска наказаны за декларации

Прокуратурой Озерска (Челябинская область) в ходе проведения проверки установлено, что заместителем председателя собрания депутатов Озерского городского округа, а также еще одним депутатом губернатору Челябинской области были предоставлены справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в которых указаны недостоверные и неполные сведения.

Как сообщила старший помощник региона Наталья Мамаева, по результатам проверки в представительный орган Озерского городского округа прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено в соответствии с положениями Закона Челябинской области «О противодействии коррупции в Челябинской области».

По результатам рассмотрения представления губернатором Челябинской области направлено заявление в Собрание депутатов Озерского городского округа о применении в отношении депутатов дисциплинарных взысканий.

На основании решений представительного органа местного самоуправления Озерского городского округа к заместителю председателя Собрания депутатов применена мера ответственности в форме предупреждения, второму депутату запрещено занимать должности в Собрании депутатов Озерского городского округа до прекращения срока его полномочий.