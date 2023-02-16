Десять тысяч литров паленого алкоголя не пустили на прилавки Челябинской области полицейские

Сотрудниками полиции Челябинской области подведены итоги профилактического мероприятия «Алкоголь».

Сотрудниками территориальных органов МВД России Челябинской области осуществлено свыше 1600 проверок, направленных на выявление и пресечение преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота алкоголя и табака, выявлено 201 административное правонарушение.

Из незаконного оборота изъято почти десять тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также свыше 123 тысячи единиц табачных изделий.

Сотрудниками ГУ МВД и территориальных органов Челябинской области выявлено 36 преступлений. Возбуждены уголовные дела.