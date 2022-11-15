Директор жилищно-коммунальной организации из Красноармейского района получил «условку»

Суд Красноармейского района (Челябинская область) осудил директора жилищно-коммунальной организации, специализирующейся на обслуживании жилого фонда одного из поселков за неисполнение решения суда. Он не погашал долги перед поставщиками энергоресурсов.

В уголовном деле фигурируют шесть эпизодов. В списке взыскателей – ресурсоснабжающие организации, предприятия топливно-энергетического комплекса. Совокупная задолженность компании по исполнительным производствам составляет более одного миллиона 350 тысяч рублей.

«У директора компании имелась возможность частичного исполнения требований исполнительных документов, но руководитель расходовал деньги на цели более поздней очередности (организация текущей деятельности предприятия, расчеты с заказчиком, покупка товарно-материальных ценностей)», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Директор жилищно-коммунальной организации не придавал значения требованиям судебных приставов погасить задолженность, не испугало его и предупреждение о привлечении к уголовной ответственности.

Рассмотрев уголовное дело, суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком один год условно. Приговор вступил в законную силу. Работа над взысканием задолженности предприятия остается на контроле судебных приставов.