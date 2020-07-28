Долги перед энергетиками обернулись для коммунальщиков Миасса уголовными делами

В Миассе (Челябинская область) по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела о причинении ущерба ресурсоснабжающим организациям. Ущерб, причиненный МУП «Городское хозяйство» поставщикам газа и электроэнергии, составил порядка 160 миллионов рублей.

В ходе прокурорской проверке было установлено, что у МУП МГО «Городское хозяйство» имеется задолженность перед ООО «Уралэнергосбыт» и ООО «НОВАТЭК–Челябинск» за поставленные энергетические ресурсы, которая в совокупности составляет более 160 миллионов рублей.

«В процессе осуществления хозяйственной деятельности руководством муниципального предприятия допускалось неэффективное использование финансовых активов, в результате чего в течение 2020 года задолженность за поставленные топливно-энергетические ресурсы достигла указанной суммы. При этом оплата услуг по поставке газа и электрической энергии, полученных МУП МГО «Городское хозяйство» в текущем году не производилась», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Наличие задолженности МУП МГО «Городское хозяйство» перед ресурсоснабжающими организациями может привести к ограничению прав жителей города на получение коммунальных услуг.

В начале июля главе Миасса Григорию Тонких и и.о. обязанности руководителя МУП «Городское хозяйство» были внесены представления об устранении нарушений закона. Также был поставлен вопрос о необходимости срочного принятия действенных мер по погашению задолженности. Но ситуация не изменилась.

Материалы прокурорской проверки были направлены в полицию Миасса. Возбуждено два уголовных дела по статьям «Причинение имущественного особо крупного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения».

Добавим также, что в феврале 2020 года в отношении директора МУП МГО «Городское хозяйство» Миасса Риммы Щербаковой было возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Это произошло после того, как сотрудники УФСБ по Челябинской области нагрянули с обысками в управление ЖКХ администрации и муниципальное предприятия «Городское хозяйство». По данным следствия, в 2019 году Щербакова подписала акт о выполнении строительного надзора по муниципальному контракту о проведении работ по монтажу теплоизоляции на магистральном трубопроводе. При этом, подозреваемой было достоверно известно, что работы по контракту подрядчиком не завершены. Действиями подозреваемой причинен ущерб муниципальному бюджету на сумму более 1,6 миллиона рублей.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ.