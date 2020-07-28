ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Долги перед энергетиками обернулись для коммунальщиков Миасса уголовными делами

Происшествия
Сегодня, 14:04
Автор: 
Инна Шемаева

В Миассе (Челябинская область) по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела о причинении ущерба ресурсоснабжающим организациям. Ущерб, причиненный МУП «Городское хозяйство» поставщикам газа и электроэнергии, составил порядка 160 миллионов рублей.

В ходе прокурорской проверке было установлено, что у МУП МГО «Городское хозяйство» имеется задолженность перед ООО «Уралэнергосбыт» и ООО «НОВАТЭК–Челябинск» за поставленные энергетические ресурсы, которая в совокупности составляет более 160 миллионов рублей.

«В процессе осуществления хозяйственной деятельности руководством муниципального предприятия допускалось неэффективное использование финансовых активов, в результате чего в течение 2020 года задолженность за поставленные топливно-энергетические ресурсы достигла указанной суммы. При этом оплата услуг по поставке газа и электрической энергии, полученных МУП МГО «Городское хозяйство» в текущем году не производилась», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Наличие задолженности МУП МГО «Городское хозяйство» перед ресурсоснабжающими организациями может привести к ограничению прав жителей города на получение коммунальных услуг.

В начале июля главе Миасса Григорию Тонких  и и.о. обязанности руководителя МУП «Городское хозяйство» были внесены представления об устранении нарушений закона.  Также был поставлен вопрос о необходимости срочного принятия действенных мер по погашению задолженности. Но ситуация не изменилась.

Материалы прокурорской проверки были направлены в полицию Миасса. Возбуждено два уголовных дела по статьям «Причинение имущественного особо крупного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения».

Добавим также, что в феврале 2020 года в отношении директора МУП МГО «Городское хозяйство» Миасса Риммы Щербаковой было возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Это произошло после того, как сотрудники УФСБ по Челябинской области нагрянули с обысками в управление ЖКХ администрации и муниципальное предприятия «Городское хозяйство». По данным следствия, в 2019 году Щербакова подписала акт о выполнении строительного надзора по муниципальному контракту о проведении работ по монтажу теплоизоляции на магистральном трубопроводе. При этом, подозреваемой было достоверно известно, что работы по контракту подрядчиком не завершены. Действиями подозреваемой причинен ущерб муниципальному бюджету на сумму более 1,6 миллиона рублей.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Происшествия
Вчера, 13:22
В Златоусте будут судить мать, ребенок которой умер от обезвоживания и истощения
Среда обитания
24.07.20 12:01
Виталий Лопин пообещал лично заняться спасением Тургояка
Общество
23.07.20 14:03
Прокуратура проведет проверку по факту подтопления одной из ковидных баз в Челябинске
Общество
17.07.20 12:37
Прокуратура потребовала, чтобы глава Миасса контролировал массовое скопление людей на Тургояке
Вчера, 15:50
Водитель Лексуса рассказал, как сбил насмерть пешехода в Челябинске
Вчера, 15:47
Житель Казахстана подозревается в даче крупной взятки сотруднику Челябинской таможни
Вчера, 15:44
В Миассе охраннику, чтобы остановить грабителя, пришлось применять табельное оружие
Вчера, 14:02
Житель Каслинского района вымогал деньги у свидетеля, из-за которого он сел за решетку
Вчера, 13:22
В Златоусте будут судить мать, ребенок которой умер от обезвоживания и истощения
Вчера, 11:54
В Челябинске насмерть сбили пешехода
Вчера, 11:27
Челябинец открыл стрельбу по шумному соседу
26.07.20 14:21
В центре Челябинска расстреляли мужчину
25.07.20 15:57
На трассе М-5 под Симом столкнулись два грузовика и две легковушки, есть погибший
23.07.20 12:01
В Миассе за перевозку мефедрона и PVP осуждена наркокурьер из Сочи
Общество
Сегодня, 13:07
Мусорная проблема в Челябинской области зашла в тупик: терсхема требует комплексного подхода
Общество
Сегодня, 12:04
Вице-спикер ЗСО Челябинской области госпитализирован с COVID-19 в Подмосковье
Новости
Сегодня, 13:49
Общество
Челябинцы все чаще отдают предпочтение искусственному интеллекту от «Интерсвязи»
Сегодня, 13:09
Происшествия
В Челябинской области возбуждено дело о сговоре на торгах по поставке детских конструкторов
Сегодня, 12:47
Федерация
В России задумались об обязательной регистрации собак
Сегодня, 12:06
Общество
«Ростелеком» осчастливил Интернетом еще 700 сельчан Челябинской области
Сегодня, 11:46
Федерация
Валерий Гартунг внес законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Материалы рубрики
Сегодня, 13:09
Происшествия
В Челябинской области возбуждено дело о сговоре на торгах по поставке детских конструкторов
Сегодня, 10:36
Происшествия
В Копейске лжекоммунальщики ограбили пенсионерку
Сегодня, 10:35
Происшествия
В Челябинске в аварии пострадали три человека
Вчера, 16:21
Происшествия
Полицейские Челябинска накрыли наркопритон
Вчера, 15:50
Происшествия
Водитель Лексуса рассказал, как сбил насмерть пешехода в Челябинске
Теги
прокуратура Челябинской области
ЖКХ
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика