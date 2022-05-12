Дружинник из Златоуста помог полицейским в поисках пропавшего четырех летнего ребенка

В Златоусте (Челябинская область) сотрудники ГИБДД совместно с дружинником Константином Исуповым помогли местной жительнице найти пропавшего четырехлетнего ребенка. Мальчик находился вместе с родственниками в магазине и затем самостоятельно отправился домой.

Инцидент произошел восьмого мая. В дежурную часть в 17:50 поступило сообщение о том, что в магазине пропал мальчик. Начальник дежурной смены передал ориентировку всем нарядам полиции, заступившим на службу.

«Сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД РФ по Златоустовскому городскому округу, как и все уличные наряды полицейских получили информацию, что с в неизвестном направлении ушел несовершеннолетний ребенок 2018 года рождения. Мальчик пришел в магазин вместе с родственниками, мама находилась дома и знала, что ребенок в безопасности. В один миг малыш потерял из вида своих близких и вышел из магазина», - рассказала сотрудник пресс-службы ОМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

Сотрудники экипажа ГИБДД в составе старшего инспектора Андрея Дремина, старшего лейтенанта полиции Евгения Иванова, старшего инспектора Вадима Харисова и члена «Добровольной народной дружины» Константина Исупова.

«Опросили мать, посадили ее в один из экипажей и объезжали район Северо-Запада, а также все близлежащие территории. Перед этим опросили соседей по дому, родственников, прохожих граждан. В 18 часов 40 минут полицейский лейтенант полиции Вадим Харисов и дружинник Константин Исупов заметили плачущего ребенка, схожего по описанию в ориентировке в районе первого квартала Северо-Западного района у дома номер семь. Им и оказался потерявшийся Богдан», - добавила Ольга Аристова.

Мальчик сказал, что зашел в подъезд, испугался и растерялся, поэтому не смог ориентироваться и найти дорогу к дому. Как только он вышел из подъезда, то увидел автомобиль с полицейскими, а следом подъехала и мама с сотрудниками ДПС ГИБДД.

Мама несовершеннолетнего ребенка поблагодарила полицейских и дружинника.