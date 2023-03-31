Двое коркинцев обвиняются в дерзких и циничных разбоях и грабежах

В Челябинской области следствие регионального полицейского главка окончило производство по уголовному делу в отношении двух коркинцев, обвиняемых в серии дерзких и циничных разбоев и грабежей.

‍В ходе предварительного следствия установлено, что в ночное время злоумышленники в Коркино и Красноармейском районе незаконно проникали в частные дома пожилых людей, взламывая при помощи лома дверь либо окно.

Один из обвиняемых удерживал пожилых жертв, пока подельник искал деньги и другое ценное имущество. Если потерпевшие пытались оказать сопротивление, злоумышленник накрывал их одеялом либо подушкой.

От действий криминального дуэта пострадали девять пожилых жителей Коркино и Красноармейского района Челябинской области. Общая сумма ущерба превысила полмиллиона рублей.

В отношении коркинцев были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж) и пунктом «а» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).

В период предварительного следствия обвиняемым избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.