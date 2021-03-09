Экс-чиновницу челябинского минздрава отпустили из-под домашнего ареста

Сегодня, девятого марта, в Центральном районном суде Челябинска стартовал процесс по делу бывшего руководителя управления лекарственного обеспечения регионального минздрава Арины Устюговой, обвиняемой в получении взятки от представителя международной фармацевтической компании Johnson & Johnson. Суд изменил ей меру пресечения.
«Суд изменил меру пресечения Устюговой с домашнего ареста на запрет определенных действий», - сообщила консультант суда Елизавета Анисимова.
В частности, ей нельзя общаться с другими участниками процесса и она обязана по вызову являться в суд.
Напомним, Арина Устюгова была задержана 15 декабря 2020 года в одном из кафе Челябинска. Она получила взятку в размере 512 тысяч рублей от территориального коммерческого менеджера крупной компании за предоставление информации о количестве и персональных данных пациентов с заболеванием спинальная мышечная атрофия, зарегистрированных на территории Челябинской области и нуждающихся в лекарственном препарате «Нусинерсен».
Известно, что взятку передал представитель компании Johnson & Johnson, которая является производителем данного лекарства.