Экс-директор горсада в Челябинске приговорен к 7,5 года условно и штрафу пять миллионов

Советский районный суд Челябинска признал виновным в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями бывшего директора муниципального учреждения «Городской сад имени А. С. Пушкина» Игоря Клеина. Ему назначено наказание 7,5 года лишения свободы условно со штрафом в размере пять миллионов рублей и лишением права занимать госдолжности сроком на четыре года, сообщили в суде.

Суд признал Игоря Клеина виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, восемь эпизодов), части первой статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, пять эпизодов) и пункту «в» части пятой статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

«В соответствии с частями третьей и четвертой статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Клеину назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет шесть месяцев со штрафом в размере пять миллионов рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на срок четыре года. В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное Клеину наказание постановлено считать условным с испытательным сроком пять лет», - сообщили агентству в пресс-службе Советского районного суда Челябинска.

Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Челябинску.

Директор муниципального учреждения «Городской сад имени А. С. Пушкина» Игорь Клеин был задержан в феврале 2022 года. После предъявления обвинения его отпустили под подписку о невыезде. Через несколько дней он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

По данным следствия, Клеин в 2017–2021 годах получал от предпринимателей средства за незаконные действия и общее покровительство. Сумма взяток превысила 200 тысяч рублей.