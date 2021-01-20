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Экс-глава Чебаркуля сел на шесть лет

Чебаркульский городской суд (Челябинская область) сегодня, 20-го января, вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы муниципалитета Сергея Ковригина, обвиняемого в превышении и злоупотреблениями служебными полномочиями. Экс-глава Чебаркуля шесть лет проведет в колонии общего режима.

Судом установлено, что, будучи главой города, Ковригин склонил своего заместителя к заключению договоров аренды муниципального имущества в виде сетей и инженерных сооружений ООО «ЧПВ» и ООО «ЧПК», в результате чего муниципальное имущество, а это объекты водоснабжения и водоотведения, в 2016 году перешло в пользование юридических лиц для осуществления предпринимательской деятельности.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, также, с целью избежать материальных затрат на оплату услуг журналиста по освещению его деятельности, Ковригин фиктивно трудоустроил ее в муниципальное учреждение, где та получила заработную плату в размере свыше 65-ти тысяч рублей.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в 2016-м году Сергей Ковригин получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 52-х тысяч рублей от представителя коммерческой организации (директора ООО «Чебаркульгорводоканал» Евгения Бородулина) за незаконную передачу объектов муниципальной собственности - сетей водоснабжения и водоотведения.

Взяткой неимущественного характера следователи СКР назвали статьи, которые журналист Любовь Рудометова писала о главе Чебаркуля и администрации города и выкладывала в Интернете. Договор с ней был заключен не в рамках действующего федерального законодательства. Рудометова была трудоустроена в МУП «Теплоком», где числилась рядовым сотрудником с минимальной заработной платой. Потом ее уволили из данного МУПа, а договор был заключен с ООО «ЧПВ», которое оплачивало информационные услуги, по-прежнему оказываемые журналистом.